Flusso idrico sospeso nella notte a Colletorto

COLLETORTO. A causa di una rottura improvvisa della condotta principale gestita da ASR Molise Acque, che alimenta i serbatoi comunali, la società GRIM Scarl sarà costretta a sospendere temporaneamente il flusso idrico. L’interruzione è prevista dalle 23:00 di martedì 20 gennaio alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio 2026 per permettere il ripristino ottimale delle infrastrutture.
Gli utenti sono invitati a prendere le necessarie precauzioni per far fronte alla mancanza d’acqua. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente sul sito istituzionale della GRIM Scarl o tramite mezzi di informazione locali.