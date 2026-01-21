“Food for Profit”: a Termoli un documentario che apre gli occhi

TERMOLI. Il 22 gennaio arriva a Termoli “Food for Profit”, il documentario che ha acceso il dibattito in tutta Europa, invitandoci a guardare la realtà con occhi nuovi e a riflettere su ciò che spesso ignoriamo.

Non si tratta solo di una proiezione, ma di un’esperienza collettiva di consapevolezza, in cui il pubblico diventa protagonista di un momento capace di lasciare il segno.

Come ricordava la celebre antropologa Margaret Mead: “Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa cambiare le cose. In realtà è l’unica cosa che è sempre accaduta.”

L’invito è semplice: partecipare.

Un’opportunità per tornare a casa più consapevoli, motivati e arricchiti interiormente. Un evento imperdibile per chi crede che il futuro si costruisca oggi, attraverso le scelte che facciamo.