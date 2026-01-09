Futuro dei territori e delle comunità locali, a Termoli l’onorevole Gianni Cuperlo

TERMOLI. Venerdì 16 gennaio 2026, alle 17:30, presso la Cala Sveva di Termoli, si terrà un incontro pubblico con l’onorevole Gianni Cuperlo, che sarà in Molise per la prima volta. L’evento è promosso dai circoli PD di Termoli e Guglionesi, nell’ambito di un percorso di confronto sui temi chiave per il futuro dei territori e delle comunità locali.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di affrontare questioni sempre più urgenti per la regione: lo spopolamento delle aree interne, la crisi della sanità pubblica, la riduzione dei servizi essenziali e la migrazione dei giovani in cerca di opportunità. Temi che richiedono risposte politiche concrete e non promesse vuote.

Durante l’incontro si discuterà di come costruire un progetto politico che metta al centro i territori, il lavoro dignitoso, i diritti e la sanità pubblica, dando voce a chi troppo spesso si sente dimenticato. L’obiettivo è aprire un confronto su una sinistra che ascolta, propone e può cambiare le cose.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca D’Anversa. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione di dialogo diretto per immaginare un futuro fondato su partecipazione, giustizia sociale e speranza.