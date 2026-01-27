Giornata della memoria, il comune di Termoli s’illumina di giallo

TERMOLI. In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Termoli si illuminerà di giallo come segno di raccoglimento, riflessione e rispetto verso le vittime della Shoah.

Il colore giallo richiama la stella imposta agli ebrei durante le persecuzioni nazifasciste e diventa oggi un simbolo di memoria, consapevolezza e impegno collettivo, affinché l’orrore dell’Olocausto non venga mai dimenticato.

«Illuminare il Comune di giallo – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino – significa accendere una luce contro l’indifferenza, ricordare milioni di vite spezzate e ribadire con forza i valori della dignità umana, della libertà e del rispetto.

La memoria non è solo ricordo del passato, ma responsabilità quotidiana verso il presente e il futuro, soprattutto per le nuove generazioni».

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a fermarsi, riflettere e partecipare a questo momento simbolico, affinché la memoria diventi coscienza viva e condivisa.

Per non dimenticare. Mai.