“Giovani, bullismo, famiglie e istituzioni”, l’incontro a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Dopo le vicende di cronaca legate a episodi di violenza giovanile a Santa Croce di Magliano, il Comune, in collaborazione con l’Associazione Stop Bullismo Odv, promuove un incontro pubblico dedicato al bullismo e alla prevenzione della devianza tra adolescenti.

L’evento, intitolato “Giovani, Bullismo, Famiglie e Istituzioni”, si terrà mercoledì 7 gennaio alle ore 17 nella Sala Consiliare del municipio. Saranno presenti il sindaco Alberto Florio e la consigliera comunale Rosa Mancini, seguiti dagli interventi di Stefania Passarelli, vicepresidente del Consiglio Regionale del Molise con delega alle Politiche Sociali, dello psicologo e psicoterapeuta Nicola Malorni, del pedagogista Giordano Rossi di SinDia Consulting e di Fabio Iannucci, presidente dell’associazione promotrice.

L’iniziativa intende favorire il dialogo tra famiglie, scuole e istituzioni, sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati al bullismo e ai comportamenti violenti tra giovani, e fornire strumenti concreti per prevenire e contrastare tali fenomeni.