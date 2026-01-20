Giuramento dei nuovi vice ispettori della Polizia

CAMPOBASSO. Venerdì 23 gennaio, al Piazzale d’Armi della Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso, i frequentatori del 19° Corso Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato presteranno il giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Alla cerimonia parteciperanno il prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, il questore Domenico Farinacci e altre autorità civili, militari e religiose. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Campobasso e si svolgerà in contemporanea anche in altri istituti di formazione della Polizia di Stato.

È previsto inoltre un collegamento video con la cerimonia dell’Istituto per Ispettori di Nettuno, a cui prenderà parte il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani.