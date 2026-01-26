Gli studenti del Liceo Artistico colorano i mezzi pubblici di Termoli

TERMOLI. Mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 11, nel piazzale antistante il Liceo Artistico “B. Jacovitti”, sarà presentato l’elaborato grafico realizzato dai ragazzi dell’istituto in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Termoli. L’opera sarà utilizzata da Autolinee Calzolaro per raffigurare uno dei mezzi di trasporto pubblico dell’azienda.

All’evento saranno presenti il vice sindaco Michele Barile, una rappresentanza di Autolinee Calzolaro, il dirigente scolastico Maria Maddalena Chimisso, i docenti e gli alunni dell’istituto.