TERMOLI. Dalla sede di via del Molinello a Termoli parte ad ampio raggio, coinvolgendo la provincia di Isernia, la campagna Guadagnare Salute con la Lilt, al via la formazione regionale per i docenti: iniziata ieri, si conclude oggi

È entrata nel vivo ieri e si conclude oggi la prima formazione regionale rivolta ai docenti delle scuole molisane aderenti alla Rete di Scuole che Promuovono Salute, nell’ambito del programma “Guadagnare Salute con la Lilt”, pienamente coerente con il Piano regionale della Prevenzione 2020–2025 e con l’accordo intersettoriale tra Regione Molise e Ufficio scolastico regionale. Due giornate intense, pensate per rafforzare il ruolo della scuola come ambiente favorevole alla salute e per consolidare un modello educativo che supera la logica del singolo intervento informativo, valorizzando invece i contesti, l’organizzazione scolastica e le relazioni tra scuola, famiglie e territorio come determinanti fondamentali di salute.

L’iniziativa, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Campobasso in collaborazione con la Lilt di Isernia, conferma una regia regionale unitaria nella promozione della salute in ambito scolastico. La partecipazione attiva della Lilt isernina alla co-progettazione e all’attuazione del percorso rafforza la diffusione delle buone pratiche nelle scuole del territorio provinciale e consolida la rete regionale, in linea con gli indirizzi del Prp 2020–2025.

Il percorso formativo, intitolato “Costruire contesti educativi favorevoli alla salute: buone pratiche e metodologie”, è riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche che hanno già aderito formalmente alla Rete regionale. L’obiettivo è fornire strumenti metodologici concreti per integrare la promozione della salute nella didattica e nella progettualità di istituto, favorendo un’integrazione stabile tra sistema educativo, sanità pubblica e Terzo Settore. Una visione che punta a costruire una cultura della prevenzione condivisa, orientata all’equità, alla sostenibilità e alla responsabilità collettiva.

La due giorni si chiude oggi, ma il lavoro avviato proseguirà nelle scuole molisane attraverso progettualità, reti e pratiche che mirano a rendere la promozione della salute un elemento strutturale della vita scolastica e comunitaria.

