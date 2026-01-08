Guasto all’acquedotto molisano sinistro: 4 comuni senz’acqua

PALATA. A causa di una rottura improvvisa della condotta idrica del sistema acquedottistico Molisano Sinistro, il flusso d’acqua verso i serbatoi dei Comuni di Civitacampomarano, Palata, Roccavivara e Trivento è stato sospeso dalle ore 8. di questa mattina. La comunicazione è arrivata dall’ASR Molise Acque nella serata del 7 gennaio.

Al momento, i livelli idrici nei serbatoi garantiscono il regolare approvvigionamento agli utenti, evitando interruzioni immediate a valle. Tuttavia, la società GRIM Scarl continuerà a monitorare la situazione e, se necessario, potrà intervenire con chiusure d’emergenza per assicurare una gestione razionale della fornitura. Eventuali decisioni saranno comunicate tempestivamente.

Gli utenti dei Comuni interessati sono invitati a prendere le dovute precauzioni per far fronte alla sospensione del servizio durante la giornata. Aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale di GRIM Scarl o tramite i mezzi di informazione locali.

Per informazioni o chiarimenti, è attivo il numero verde 0874 1919702, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.