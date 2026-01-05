Guglionesi apre il 2026 a ritmo di blues

GUGLIONESI. Un inizio d’anno all’insegna della musica e della convivialità: lunedì 5 gennaio, Guglionesi ospiterà “Blues and Friends”.
La serata prenderà il via alle ore 18 a Castellara, con un’introduzione al ballo blues curata da Adamo Ciarallo, figura di spicco nel panorama della danza locale. A seguire, dalle ore 19, spazio alla musica dal vivo con il Guglionesi Blues Collective e lo Zacc Trio, due formazioni pronte a regalare emozioni e vibrazioni autentiche.
L’iniziativa, promossa da Good Time Blues Fest in collaborazione con il Comune di Guglionesi, la pro loco Colleniso e Agng, si concluderà con un aperitivo cenato, occasione perfetta per socializzare e brindare insieme.
Un appuntamento da non perdere per chi ama il blues e vuole vivere un momento di festa.