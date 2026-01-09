Guglionesi, attivato lo sportello informativo Grim

GUGLIONESI. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini esasperati dalle bollette alte e dalla necessità di recarsi in altri comuni per gestire le pratiche, a Guglionesi è stato attivato uno sportello informativo provvisorio GRIM Scarl presso la sede comunale.

Il servizio, operativo da martedì 13 gennaio 2026 e disponibile ogni martedì dalle 9 alle 13, offre assistenza su pratiche contrattuali, volture, nuove attivazioni e chiarimenti sulla fatturazione, permettendo di evitare spostamenti verso la sede centrale e semplificando l’accesso ai servizi per i cittadini.

L’attivazione dello sportello è il risultato di un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione, grazie anche alla proposta avanzata dal consigliere di minoranza Pino Aristotile. L’iniziativa risponde a una richiesta concreta del territorio e punta a rendere più vicini i servizi comunali alle esigenze dei residenti.

Secondo i promotori, lo sportello rappresenta un passo importante per migliorare la fruibilità dei servizi e ridurre i disagi quotidiani, offrendo un supporto diretto sul territorio e una risposta rapida alle necessità dei cittadini.