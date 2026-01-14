I Fuochi di Sant’Antonio Abate a Colletorto

COLLETORTO. Colletorto si prepara a rinnovare una delle sue tradizioni più sentite con i Fuochi di Sant’Antonio Abate, in programma sabato 17 gennaio. L’evento, promosso dal Comune di Colletorto, trasformerà le vie e le piazze del paese in un grande percorso di fuochi rituali, convivialità e sapori della tradizione locale.
Otto i fuochi accesi nei diversi quartieri, ciascuno accompagnato da piatti tipici della cucina contadina. A Largo Verdi, il Foc da Regin proporrà pane cotto con cime di rapa, mentre in Corso Umberto I il Foc du Palazz offrirà ceci in umido con olio a crudo. Sempre su Corso Vittorio Emanuele, il Foc di Piccininn sarà dedicato alle ferratelle, affiancato dal Foc degli Abat con fagioli e cotiche.
In Salita Manzoni, il Foc da N’gopp a F’ndan distribuirà scarpelle, mentre a Largo Romolo Campanelli il Foc du Zampill proporrà polenta, cicoli e patate. Completano il percorso il Foc sott u Camp Sportiv in Via Giusti e il Foc de Cas Popolar in Via Insorti d’Ungheria.
Una serata che unisce rito, identità e comunità, rinnovando il legame tra il fuoco benedetto di Sant’Antonio Abate e la memoria collettiva di Colletorto.
AZ