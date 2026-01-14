Il canto del San Sebastiano dei bambini

TERMOLI. Torna a risuonare nel cuore della città il canto popolare di San Sebastiano, la tradizione dei bambini che ogni anno attraversa le vie centrali di Termoli e che rappresenta uno dei momenti identitari più sentiti della comunità. La manifestazione, in programma il 19 gennaio, è patrocinata dall’Amministrazione Comunale e organizzata in collaborazione con gli Istituti Comprensivi A. Pace, O. Bernacchia, M. Brigida e A. Schweitzer, con il supporto dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari e della Polizia Locale, a conferma di un coinvolgimento corale che unisce scuola, istituzioni e realtà civiche attorno a un rito che appartiene alla memoria collettiva.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 17.30 in Piazza Duomo, punto di partenza da cui, alle 18.00, prenderà avvio il percorso dedicato al canto dei bambini. Il corteo attraverserà Corso Nazionale, trasformato per l’occasione in un corridoio sonoro di voci e tradizione, per poi concludersi in Piazza Vittorio Veneto, dove la rappresentazione troverà il suo momento finale. Un appuntamento che rinnova il legame tra la città e una delle sue espressioni popolari più antiche, restituendo centralità ai più piccoli e alla loro capacità di custodire e tramandare la cultura locale.

EB