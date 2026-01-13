Il canto di Sant’Antonio Abate a Nuova Cliternia

NUOVA CLITERNIA. Il 16 gennaio, a Nuova Cliternia, si terrà uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: il tradizionale canto in onore di Sant’Antonio Abate. Un rito popolare che continua a vivere grazie alla dedizione del Gruppo Madonna Grande, impegnato da anni nella tutela e nella valorizzazione delle usanze locali.

Come da tradizione, i cantori attraverseranno il paese visitando le abitazioni, accompagnati da strumenti tipici della musica popolare – fisarmoniche, organetti, chitarre, tamburelli – insieme a strumenti semplici e improvvisati. Le melodie e i balli raccontano le vicende del Santo, la sua vita di solitudine nel deserto, le insidie del demonio e la sua vittoria finale sulle forze del male.

L’accoglienza delle famiglie si manifesta attraverso offerte simboliche e conviviali: prodotti della terra, pane, formaggi, salsicce, dolci tradizionali e vino rosso, elementi che richiamano il mondo rurale e le antiche consuetudini legate alla lavorazione del maiale.

Sant’Antonio Abate, tra i più importanti eremiti della storia cristiana, è ricordato anche come protettore degli animali domestici ed è spesso raffigurato con un maialino al suo fianco. La tradizione popolare narra che, durante una discesa agli inferi per sfidare Satana e salvare delle anime, il Santo usò il suo maialino con una campanella per confondere i demoni, riuscendo così a portare agli uomini il fuoco come dono di salvezza e speranza.