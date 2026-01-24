Il concorso ‘sostenibile’: “I Presepi nel Presepe”

ROTELLO. La scuola secondaria di Primo Grado di Rotello torna a essere protagonista della tradizione natalizia locale con un presepe che non si limita a celebrare il Natale, ma rilancia un messaggio educativo potente e contemporaneo. Alla XXII edizione di “I Presepi nel Presepe”, gli alunni hanno scelto di trasformare la creatività in un gesto concreto di sostenibilità, costruendo un’opera che unisce arte, manualità e rispetto per l’ambiente.

Guidati dalle docenti di Arte, gli studenti hanno lavorato seguendo la filosofia delle quattro R — ridurre, riutilizzare, riparare e riciclare — dimostrando come materiali considerati “di scarto” possano diventare risorse preziose.

Carta riciclata proveniente da vecchi lavori, fili di ferro recuperati e un tronco d’albero destinato al macero sono stati reinventati in uno scenario suggestivo, capace di raccontare la Natività con un linguaggio nuovo, essenziale e profondamente simbolico.

Il risultato è un presepe che parla di cura, responsabilità e immaginazione. Ogni elemento porta con sé la traccia dell’impegno degli alunni, che hanno saputo unire precisione, sensibilità e spirito di squadra. Un lavoro che non solo arricchisce la manifestazione, ma offre alla comunità un esempio concreto di come l’educazione ambientale possa intrecciarsi con la tradizione e generare bellezza.

Un plauso agli studenti per la maturità dimostrata e un ringraziamento alle insegnanti di Arte, che con competenza e dedizione hanno accompagnato ogni fase del progetto, trasformando un laboratorio scolastico in un’esperienza formativa capace di lasciare il segno.

EB