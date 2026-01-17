“Il dio delle piccole cose” al gruppo di lettura Fahrenheit

TERMOLI. Domenica 18 gennaio, alle ore 17:30, la libreria Fahrenheit ospiterà un nuovo incontro del suo gruppo di lettura, eccezionalmente presso la Sala Convegni della Parrocchia Sacro Cuore di Termoli. Al centro della discussione ci sarà il romanzo “Il dio delle piccole cose” di Arundhati Roy (TEA, traduzione di Chiara Gabutti).

Ambientato in India alla fine degli anni Sessanta, il libro racconta la storia di Ammu, figlia di un alto funzionario, che lascia un marito alcolizzato e violento per tornare a vivere con i suoi due figli. In un contesto sociale in cui le donne divorziate non hanno diritti riconosciuti e le convenzioni sociali sono rigidissime, la scelta di Ammu di innamorarsi di un intoccabile la mette in una posizione estremamente fragile.

La vicenda viene narrata attraverso gli occhi dei bambini Estha e Rahel, che ci guidano in una storia d’amore in conflitto con le tradizioni, mostrando un Paese diviso tra modernità e leggi non scritte che regolano la vita quotidiana. Il romanzo si concentra su piccoli gesti e dettagli apparentemente insignificanti, rivelando un significato profondo e universale.

Il gruppo di lettura Fahrenheit nasce informalmente come spazio di scambio tra lettori di tutte le età e si è evoluto fino a coinvolgere un pubblico più ampio. I partecipanti scelgono insieme i temi e i libri da affrontare; il gruppo è aperto anche a chi desidera ascoltare e scoprire autori e opere nuove, senza l’obbligo di aver letto il libro in anticipo.