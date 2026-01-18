CAMPOBASSO. “Oggi ci saluta uno dei pilastri del Tribunale di Campobasso”. Questo l’incipit dell’intervento del presidente della Corte di appello, dottor Pupilella, che ben rappresenta il sentimento del microcosmo tribunalizio campobassano riunito per festeggiare il meritato pensionamento della funzionaria Rossana De Cerce. Un’atmosfera di visibile partecipazione ha accompagnato gli interventi succedutisi che hanno tratteggiato la figura di una lavoratrice che ha saputo guadagnarsi, negli anni, la stima ed il rispetto del mondo giudiziario del Capoluogo.

In particolare la dottoressa Monica Cocchiarella — direttrice della cancelleria penale dibattimentale, nella quale De Cerce ha rivestito negli ultimi anni il ruolo di responsabile del delicato settore del Riesame — ne ha evidenziato disponibilità, curiosità verso il proprio lavoro, costante spirito di abnegazione e, a livello più strettamente amicale, una spiccata sensibilità. Si è passati poi al saluto, più intimo e personale, della responsabile della cancelleria fallimentare, dottoressa Panichella, per giungere a quello del Presidente del Tribunale, dottor Enrico Di Dedda che, in un intervento particolarmente ispirato, ha ricordato le doti umane, caratteriali e professionali della festeggiata, che ha sempre svolto con impegno e dedizione il proprio ruolo.

Breve, ma commosso, il discorso di commiato (o forse di arrivederci sotto altra veste, come si auguravano alcuni dei presenti ndr), delle Funzionaria che ha ripercorso gli anni della sua permanenza nel plesso di piazza Vittorio Emanuele II, sottolineando il rapporto umano e lavorativo avuto con numerosi magistrati — erano presenti, nell’occasione, le dottoresse Previati, d’Agnone, Quaranta, nonché la neo-presidente del Tribunale di Isernia, dottoressa Mastronardi), avvocati — alcuni dei quali presenti in aula — riservando parole di ringraziamento ed affetto per tutti ma in particolar modo per i compagni di avventure — e non infrequentemente di disavventure — della cancelleria penale dibattimentale, cancelleria di ‘amici più che di colleghi – come ha precisato – nella quale i problemi lavorativi del singolo diventavano problemi di tutti, indipendentemente dalla qualifica’.

Chi scrive vuole infine riservare un proprio personale saluto alla dottoressa De Cerce, persona dalla corporatura minuta, ma dal grande cuore, dal carattere solare, ma battagliero, sempre disponile ad aiutare le nuove ‘leve’ e sempre mossa da un approccio fattivo ed energico alla rapida risoluzione delle problematiche (talvolta occasionate da un rapporto non proprio idilliaco con le ultimissime tecnologie), ma soprattutto custode e testimone di un passato fatto di reciproco rispetto tra gli operatori della giustizia (magistrati, avvocati, personale amministrativo), educazione, e prassi, spesso non scritte, che oggi purtroppo risulta sempre più spesso solo un lontano ricordo.

MDT