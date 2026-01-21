Inaugurato il ciclo “Autori in biblioteca”

TERMOLI. Ieri, martedì 20 gennaio, è stato inaugurato il ciclo di incontri “Autori in biblioteca” presso la biblioteca comunale “G. Perrotta”. La presentazione della rassegna è stata affidata a Antonella Occhionero e Massimo Albanese, dirigente del Settore Affari Generali del Comune.

A seguire, Anna Vincelli ha introdotto il libro “Ascoltare in silenzio” di Costantina Santoro, illustrandone contenuti e principali tematiche al pubblico presente.

L’iniziativa ha registrato un buon riscontro di partecipazione, confermando un avvio positivo per il nuovo ciclo di appuntamenti culturali della biblioteca comunale.