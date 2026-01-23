Inaugurazione del nuovo centro anziani a Difesa Grande

TERMOLI. Sabato 31 gennaio alle ore 10 sarà inaugurato il nuovo Centro Anziani nel quartiere di Difesa Grande, in via Delle Querce 10.
All’inaugurazione parteciperanno il sindaco Nicola Balice, l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, a testimonianza dell’attenzione dell’ente verso le esigenze degli anziani e della comunità locale.
Il nuovo centro si propone come punto di riferimento per le attività ricreative, culturali e sociali rivolte agli over 65, rafforzando l’impegno del Comune nel creare spazi dedicati all’inclusione e al benessere della popolazione più anziana.