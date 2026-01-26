lunedì 26 Gennaio 2026
Interruzione del flusso idrico in via Maratona e dintorni

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. A causa di lavori programmati sulla rete idrica, mercoledì 28 gennaio, dalle ore 9 alle ore 14, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua in alcune zone della città.

Le vie interessate sono:

  • Via Maratona
  • Via degli Atleti
  • Via dello Stadio
  • Via del Nuoto
  • Via della Vela
  • Via dello Sport
  • Via dei Campioni
  • Via del Ciclismo
  • Via del Canottaggio
  • Via del Calcio
  • Via A. Vespucci
  • Piazza Olimpia

Si invita la cittadinanza a prendere le necessarie precauzioni e a segnalare eventuali disservizi agli uffici comunali competenti.