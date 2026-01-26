Interruzione del flusso idrico in via Maratona e dintorni

TERMOLI. A causa di lavori programmati sulla rete idrica, mercoledì 28 gennaio, dalle ore 9 alle ore 14, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua in alcune zone della città.
Le vie interessate sono:
- Via Maratona
- Via degli Atleti
- Via dello Stadio
- Via del Nuoto
- Via della Vela
- Via dello Sport
- Via dei Campioni
- Via del Ciclismo
- Via del Canottaggio
- Via del Calcio
- Via A. Vespucci
- Piazza Olimpia
Si invita la cittadinanza a prendere le necessarie precauzioni e a segnalare eventuali disservizi agli uffici comunali competenti.