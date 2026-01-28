Isole Tremiti, stop ai collegamenti per maltempo

TERMOLI-TREMITI. A causa delle condizioni meteo avverse che stanno interessando l’Adriatico, oggi 28 gennaio 2026 tutti i collegamenti marittimi da e per Termoli verso le Isole Tremiti sono stati annullati.

Lo comunica NLG – Navigazione Libera del Golfo, specificando che la sospensione riguarda l’intero servizio di linea previsto per la giornata.

La compagnia invita i passeggeri a monitorare gli aggiornamenti sulle prossime corse e a rivolgersi ai propri canali informativi per eventuali riprogrammazioni.