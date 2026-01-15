La comunità ortodossa romena di Termoli celebra San Timoteo

TERMOLI. La Parrocchia Ortodossa Romena “San Ioannikios il Nuovo di Muncel”, appartenente alla Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, organizza per giovedì 22 gennaio la festa del San Timoteo Apostolo, patrono della comunità ortodossa romena di Termoli.
La giornata di celebrazioni religiose si aprirà alle ore 10 con la Divina Liturgia presso la chiesa di Sant’Anna, adiacente alla Cattedrale. A seguire, alle ore 12, è prevista la venerazione delle reliquie del Santo Apostolo Timoteo e la visita della Cattedrale di Termoli.
Alle ore 13 si terrà un pranzo comunitario, organizzato su prenotazione.
Il momento conclusivo della giornata è fissato per le ore 17, con la celebrazione dell’Akathistos del Santo Apostolo Timoteo nella Cattedrale di Termoli, alla presenza di monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il parroco Petru al numero 3927313197.