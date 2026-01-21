La giornata diocesana della Pace

TERMOLI. In occasione della Giornata Mondiale della Pace 2026, la diocesi di Termoli-Larino promuove un’iniziativa pubblica ispirata al messaggio del Papa per il 1° gennaio, che invita a percorrere una strada di pace “disarmata e disarmante”, fondata sulla giustizia, sul dialogo e sul rifiuto di ogni forma di violenza.

L’iniziativa, organizzata dall’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) della diocesi di Termoli-Larino, è rivolta all’intera comunità e si propone come un momento di partecipazione e testimonianza condivisa. All’invito possono aderire bambini, ragazzi, famiglie, parrocchie, associazioni, scuole e cittadini interessati.

L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio 2026 a Termoli. Il programma prevede l’accoglienza dei partecipanti alle ore 9.30 in piazza Duomo, seguita alle ore 10.30 dalla celebrazione della Santa Messa, presieduta dal vescovo mons. Claudio Palumbo. A conclusione della celebrazione si svolgerà un corteo di pace che partirà da piazza Duomo e raggiungerà piazza Vittorio Veneto.

I partecipanti sono invitati a prendere parte attivamente portando striscioni e cartelloni, come segno visibile di adesione all’appello del Papa e di impegno concreto per la pace.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo e pastorale della diocesi, con l’obiettivo di tradurre il messaggio pontificio in gesti condivisi e accessibili a tutti.