La “Miss Italia” Nadia Bengala in visita a Termoli

TERMOLI. Nadia Bengala, siracusana, attrice, ex modella e showgirl italiana, eletta Miss Italia 1988, ha fatto oggi una breve ma gradita visita a Termoli. L’arrivo in città è stato del tutto casuale: diretta a San Salvo per incontrare alcuni amici, l’attrice ha deviato il suo percorso su suggerimento di chi l’accompagnava, concedendosi una pausa per gustare un buon caffè presso la caffetteria di via Maratona, di proprietà di Fabio Ciarrocchi, presidente del Termoli Calcio. Durante la sosta, Nadia Bengala si è intrattenuta cordialmente con il presidente e con alcuni avventori del locale, raccontando di non essersi mai fermata prima a Termoli, pur essendo già passata in zona in passato. L’impressione, però, è stata subito positiva:

«Da quel poco che ho potuto vedere già oggi, ho avuto una bellissima impressione» – ha confidato, aggiungendo che non è da escludere un ritorno in estate, magari per trascorrere qualche giorno di vacanza all’insegna del relax. Dopo la vittoria a Miss Italia nel 1988, in un’edizione condotta dal compianto Fabrizio Frizzi, per Nadia Bengala si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Ha preso parte a diverse commedie all’italiana, lavorato in televisione su Rai Uno e Rai Due, ed è stata opinionista in programmi condotti da Monica Leofreddi e Milo Infante. Importante anche l’esperienza teatrale, con il ruolo di Costanza, sorellastra dell’imperatore, nello spettacolo “Costantino”. A distanza di anni da quella celebre fascia tricolore, Nadia Bengala conserva intatto il suo fascino: capelli neri, carnagione scura e l’eleganza tipica delle donne del Sud, figlia della splendida Trinacria, simbolo di una bellezza mediterranea e latina senza tempo. La sua presenza, seppur fugace, è stata accolta con piacere dalla città, con la speranza di rivederla presto a queste latitudini, magari per una vacanza più lunga.

MT