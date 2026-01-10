La neve torna protagonista sulle montagne del Molise

ALTO MOLISE. Durante la notte la neve è tornata a farsi protagonista anche a Capracotta, regalando finalmente un vero scenario invernale alle montagne del Molise.

Dopo aver imbiancato Campitello Matese, la “dama bianca” ha raggiunto Capracotta trasformando il paesaggio in una cartolina d’altri tempi.

L’alba ha offerto uno spettacolo particolarmente affascinante: case coperte di neve, vie immerse nel silenzio e una luce limpida che si riflette sul manto appena posato. Un colpo d’occhio capace di emozionare, soprattutto in una stagione finora segnata da poche precipitazioni e da un inverno insolitamente povero di neve.

Anche a Campitello Matese il cambiamento è stato evidente, la neve ha avvolto le montagne e l’atmosfera si è fatta subito più intensa e suggestiva. Tra Campitello Matese e Capracotta, la neve torna ad accendere il fascino dell’Appennino molisano.

Foto Meteo2.

AZ