venerdì 2 Gennaio 2026
Cerca

La passione olimpica

  • Redazione
  • Comunità, Foto

TERMOLI. Ieri sera a Termoli, la Fiamma Olimpica ha illuminato le vie del centro, trasformando la città in protagonista di un momento speciale verso Milano-Cortina 2026. La torcia ha attraversato le strade principali, tra sorrisi, applausi e lo stupore dei più piccoli, creando un’atmosfera di festa e partecipazione.

Il percorso ha toccato piazze, vie storiche e scorci sul mare, mentre cittadini di tutte le età hanno seguito la fiaccola, applaudendo e immortalando l’evento con foto e video. La presenza delle autorità locali e delle associazioni ha contribuito a garantire sicurezza e ordine, ma l’emozione più grande è stata quella condivisa dai termolesi stessi, uniti nel simbolo di passione, orgoglio e appartenenza.

Un momento semplice e insieme straordinario: un gesto che ha acceso il nuovo anno e ha lasciato nella città una scia di entusiasmo e partecipazione, ricordando quanto lo sport possa unire e raccontare una comunità.

Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli
Ph Ezio Cairoli