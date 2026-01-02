La passione olimpica

TERMOLI. Ieri sera a Termoli, la Fiamma Olimpica ha illuminato le vie del centro, trasformando la città in protagonista di un momento speciale verso Milano-Cortina 2026. La torcia ha attraversato le strade principali, tra sorrisi, applausi e lo stupore dei più piccoli, creando un’atmosfera di festa e partecipazione.

Il percorso ha toccato piazze, vie storiche e scorci sul mare, mentre cittadini di tutte le età hanno seguito la fiaccola, applaudendo e immortalando l’evento con foto e video. La presenza delle autorità locali e delle associazioni ha contribuito a garantire sicurezza e ordine, ma l’emozione più grande è stata quella condivisa dai termolesi stessi, uniti nel simbolo di passione, orgoglio e appartenenza.

Un momento semplice e insieme straordinario: un gesto che ha acceso il nuovo anno e ha lasciato nella città una scia di entusiasmo e partecipazione, ricordando quanto lo sport possa unire e raccontare una comunità.