La premiazione del concorso “Disegna la mascotte del gestore idrico”

ISERNIA. Il I° Concorso d’Arte Grafica 2025, dal titolo “Disegna la mascotte del gestore idrico della Regione Molise”, ha dato spazio alla fantasia e alla creatività dei più giovani. La cerimonia di premiazione si terrà il 30 gennaio 2026 alle ore 11, nei nuovi uffici di Isernia in Via Giovanni Berta, piano terra, Palazzo della Provincia, alla presenza delle autorità e della classe vincitrice.

L’iniziativa ha coinvolto studenti di tutte le scuole primarie della regione, che hanno interpretato con disegni originali e fantasiosi il ruolo del Gestore idrico molisano, Grim. Un’occasione per far conoscere l’importanza del servizio idrico attraverso la creatività e l’impegno dei ragazzi.

“Un sentito ringraziamento va a insegnanti, famiglie, istituzioni scolastiche e sponsor, che hanno sostenuto il concorso e contribuito a trasformarlo in un’esperienza significativa per tutti i partecipanti” commenta la Grim.