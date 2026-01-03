La prima fiera dell’anno

TERMOLI. Termoli si risveglia lentamente, avvolta da un cielo d’inverno che alterna nuvole e sprazzi di luce, ma già dalle prime ore del mattino le strade si riempiono di voci, passi, curiosità. È sabato 3 gennaio 2026, c’è la fiera del primo sabato del mese, la prima dell’anno.

Le bancarelle si allineano ordinate lungo la strada, tra tessuti, biancheria per la casa, calze, intimo, oggetti per la cucina, articoli per la persona: l’offerta è quella tradizionale, rassicurante, fatta di cose utili e quotidiane. Non mancano le scarpe, i cappelli invernali, qualche occasione a prezzo scontato che invita a fermarsi, toccare, contrattare.

La gente approfitta del tempo libero. C’è chi cerca qualcosa di preciso e chi, più semplicemente, si lascia guidare dall’istinto, dal piacere di guardare e di chiacchierare. Il lungo ponte dell’Epifania favorisce questa atmosfera distesa, quasi sospesa, in cui il tempo sembra scorrere più lentamente.

Per molti operatori ambulanti, questa prima fiera del 2026 rappresenta anche un piccolo termometro dell’anno che verrà. Le vendite, i commenti dei clienti, l’affluenza: segnali che raccontano abitudini, bisogni e aspettative di una comunità che, nonostante le incertezze del periodo, continua a ritrovarsi negli spazi condivisi.

La fiera del primo sabato non è solo mercato. È un luogo sociale, un punto d’incontro che resiste al digitale e alle grandi superfici commerciali, mantenendo vivo un modo di fare acquisti legato alla relazione umana.