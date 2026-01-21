TERMOLI. La storia che torna a parlare: Fidapa presenta Il Minatore di Adelmina Di Cienzo.

Un ritorno necessario, potente, capace di riaprire una ferita collettiva che il Molise non ha mai davvero chiuso. Venerdì 30 gennaio 2026, alle 17, l’Aula Adriatico dell’Università del Molise – sede di Termoli ospiterà la presentazione de Il Minatore, il nuovo libro di Adelmina Di Cienzo, un’opera che restituisce voce e dignità a una generazione di uomini partiti dal nostro territorio per affrontare l’oscurità delle miniere belghe. Una storia che non è solo memoria familiare, ma patrimonio identitario di un’intera comunità.

Il volume ricostruisce la vicenda di Francesco, suocero dell’autrice: un uomo dei campi, abituato alla terra e alla fatica, che negli anni dell’emigrazione molisana si ritrova catapultato nel ventre nero dell’Europa industriale. La narrazione, intensa e accurata, trascina il lettore dentro un mondo fatto di turni massacranti, pericoli costanti, solidarietà tra compagni e una speranza ostinata che non si spegne mai. È un racconto che parla di sacrificio, ma anche di coraggio e di quella forza interiore che ha permesso a tante famiglie molisane di costruire un futuro diverso.

L’iniziativa è promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Termoli, che ancora una volta sceglie di mettere al centro la cultura come strumento di consapevolezza e radicamento. A introdurre e moderare l’incontro sarà la presidente della sezione, Matilde Tartaglia, che guiderà il pubblico attraverso un dialogo ricco di testimonianze e prospettive.

Porteranno i saluti istituzionali Giuseppe Peter Vanoli, Rettore dell’Università del Molise; Anna Maria Elvira Musacchio, Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy; Nicola Balice, Sindaco di Termoli; e Michele Barile, Assessore alla Cultura. Seguiranno gli interventi di Francesca D’Alfonso, Professore Ordinario UNIMOL e Presidente del CUSIAC, con una riflessione su Lavoro e memoria nell’emigrazione italiana: una prospettiva di genere; Palmerino Ricci, Presidente dell’Associazione Minatori Voci dalla Miniera; l’autrice Adelmina Di Cienzo; e Adele Costanzo, Direttrice Editoriale di ChiPiùNeArt Edizioni. Le conclusioni saranno affidate alla Presidente Nazionale FIDAPA, Anna Maria Elvira Musacchio.

A dare corpo e voce alle pagine del libro saranno le letture curate da Franca Sciarretta, socia FIDAPA della sezione di Termoli.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si annuncia come un momento di forte impatto emotivo e culturale: un’occasione per ritrovare le nostre radici, per comprendere meglio il passato che ci ha formati e per lasciarsi attraversare da una storia che parla di dignità, lavoro e memoria. Un evento che non celebra solo un libro, ma un pezzo di identità molisana che merita di essere custodito e tramandato.

