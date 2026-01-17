L’addio a Clemente Balante

CAMPOMARINO. Campomarino saluta Clemente Balante, 93 anni, figura cara alla comunità

Si è spento all’età di 93 anni Clemente Balante, profondamente legato alla sua famiglia, pioniere del turismo balneare. E’ scomparso nella giornata di ieri, 16 gennaio 2026, segnando il ricongiungimento spirituale con l’amata figlia Antonietta.

A darne il triste annuncio sono la moglie Carmen, il figlio Andrea, la nuora Mara, il nipotino Alessio Clemente, la sorella Clara, la suocera Maria, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16.30, nella chiesa di Sant’Anna a Campomarino.

