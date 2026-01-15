Lavori Enel in diverse zone di Guglionesi

GUGLIONESI. Mercoledì 21 gennaio, dalle ore 9 alle ore 14, l’Enel interromperà l’energia elettrica per effettuare dei lavori sugli impianti in diverse zone di Guglionesi.
L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.
Nelle immagini le vie interessate.