Lavori sulla centrale “Sant’Onofrio”: riduzioni del flusso idrico in sei Comuni

PALATA. I Comuni di Trivento, Bojano, Roccavivara, Civitacampomarano, San Felice del Molise e Palata potrebbero registrare riduzioni o interruzioni temporanee dell’acqua il prossimo 26 gennaio, a causa di lavori di manutenzione sulla centrale di sollevamento “Sant’Onofrio”, comunicati dall’ASR Molise Acque.
Le operazioni di manutenzione sono previste dalle ore 9 fino al tardo pomeriggio, ma la durata potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti. La Grim Scarl, azienda che gestisce il servizio idrico, continuerà a monitorare la situazione per garantire una fornitura equilibrata, intervenendo eventualmente con chiusure straordinarie, e informando tempestivamente i cittadini.
Gli utenti sono invitati a prepararsi alla possibile sospensione dell’acqua e, per qualsiasi dubbio o necessità, possono contattare il numero 0874 1919702, attivo 24 ore su 24.