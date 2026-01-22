“Le arance della salute” arrivano a Guglionesi

GUGLIONESI. Guglionesi partecipa alla campagna nazionale Le Arance della Salute, l’iniziativa promossa da AIRC per sostenere la ricerca sul cancro e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio, quando i volontari Agng saranno presenti in piazza per distribuire le tradizionali reticelle di arance rosse, insieme a miele e marmellata.
L’iniziativa, ormai consolidata in tutta Italia, si basa su un messaggio chiaro: adottare uno stile di vita sano può contribuire a prevenire fino al 40% delle nuove diagnosi di tumore. Le arance, simbolo della campagna, rappresentano un gesto semplice ma concreto per sostenere la ricerca e diffondere buone pratiche legate all’alimentazione e alla salute.
Con una donazione minima sarà possibile ricevere:
- una reticella di arance rosse,
- un vasetto di miele,
- oppure la marmellata AIRC.
Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione, che ogni anno sostiene migliaia di studiosi impegnati nello studio, nella prevenzione e nella cura dei tumori.
