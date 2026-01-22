“Le arance della salute” arrivano a Guglionesi

GUGLIONESI. Guglionesi partecipa alla campagna nazionale Le Arance della Salute, l’iniziativa promossa da AIRC per sostenere la ricerca sul cancro e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio, quando i volontari Agng saranno presenti in piazza per distribuire le tradizionali reticelle di arance rosse, insieme a miele e marmellata.

L’iniziativa, ormai consolidata in tutta Italia, si basa su un messaggio chiaro: adottare uno stile di vita sano può contribuire a prevenire fino al 40% delle nuove diagnosi di tumore. Le arance, simbolo della campagna, rappresentano un gesto semplice ma concreto per sostenere la ricerca e diffondere buone pratiche legate all’alimentazione e alla salute.

Con una donazione minima sarà possibile ricevere:

una reticella di arance rosse,

un vasetto di miele,

oppure la marmellata AIRC.

Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione, che ogni anno sostiene migliaia di studiosi impegnati nello studio, nella prevenzione e nella cura dei tumori.

