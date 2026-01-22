giovedì 22 Gennaio 2026
Cerca

“Le arance della salute” arrivano a Guglionesi

  • Redazione
  • Comunità, Foto

GUGLIONESI. Guglionesi partecipa alla campagna nazionale Le Arance della Salute, l’iniziativa promossa da AIRC per sostenere la ricerca sul cancro e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio, quando i volontari Agng saranno presenti in piazza per distribuire le tradizionali reticelle di arance rosse, insieme a miele e marmellata.

L’iniziativa, ormai consolidata in tutta Italia, si basa su un messaggio chiaro: adottare uno stile di vita sano può contribuire a prevenire fino al 40% delle nuove diagnosi di tumore. Le arance, simbolo della campagna, rappresentano un gesto semplice ma concreto per sostenere la ricerca e diffondere buone pratiche legate all’alimentazione e alla salute.

Con una donazione minima sarà possibile ricevere:

  • una reticella di arance rosse,
  • un vasetto di miele,
  • oppure la marmellata AIRC.

Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione, che ogni anno sostiene migliaia di studiosi impegnati nello studio, nella prevenzione e nella cura dei tumori.

AZ