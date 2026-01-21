Le mostre del 2026 al Macte

TERMOLI. Nel corso del 2026 il Macte articola la propria programmazione espositiva attraverso una serie di progetti che mettono in dialogo ricerca artistica, pratiche contemporanee e attenzione ai temi del presente.

Dal 20 febbraio al 16 maggio è in programma Io, Testimone, mostra personale dell’artista curda Zehra Doğan, curata da Francesca Guerisoli. Il percorso espositivo riunisce opere pittoriche, disegni, video, fotografie, graphic novel, bambole, installazioni e arazzi, restituendo una pratica artistica fortemente intrecciata all’esperienza biografica e all’impegno politico.

Dal 5 giugno al 26 settembre il museo ospita una doppia mostra dedicata alle vincitrici dell’Italian Council (13ª edizione, 2024): Anime di Cristallo di Silvia Mariotti, a cura di Matilde Galletti, e Cloud Catchers di Ingrid Hora, con la curatela di Emanuele Guidi.

In autunno è prevista la mostra personale di Elisa Giardina Papa, vincitrice del premio mostra nell’ambito del Premio Termoli.

Prosegue inoltre fino al 31 gennaio la mostra Scollamenti. La collezione in circolo, dedicata alla rilettura del patrimonio del museo.