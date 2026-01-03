L’Epifania a Guglionesi

GUGLIONESI. Martedì 6 gennaio si terrà l’iniziativa dedicata alla festa dell’Epifania promossa dall’Odv San Nicola di Guglionesi. Il programma prenderà il via alle ore 11.30 con la partenza dei Re Magi da Castellara. Alle 11.40 è previsto l’arrivo in piazza XXIV Maggio, dove si svolgerà la benedizione.

Alle ore 12 i Re Magi raggiungeranno la chiesa di San Nicola. A seguire è atteso l’arrivo della Befana e un momento di animazione dedicato ai bambini, con giochi e la tradizionale “pignata”.

In caso di maltempo, l’arrivo della Befana è confermato alle ore 12 presso la tensostruttura di Castellara. Oltre alle consuete pignatte, non si escludono sorprese per i più piccoli, fino a esaurimento delle scorte.