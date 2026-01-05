L’Epifania a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Santa Croce di Magliano si prepara a vivere un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli. Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 17, arriva la Befana.

La simpatica vecchina scenderà dal campanile della Chiesa di San Giacomo, regalando caramelle e sorrisi a tutti i bambini presenti. Un momento di magia e tradizione che unirà grandi e piccoli nel segno dell’Epifania.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Santa Croce di Magliano in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Pro Loco Quattro Torri, ed è aperta a tutta la cittadinanza.