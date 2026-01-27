TERMOLI. L’istituto alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli è onorato di inoltrare il presente invito alla Conferenza Stampa indetta per la presentazione ufficiale e la prima pubblicazione online del giornalino d’istituto, denominato “LetteRealmente – Officina di Giovani Idee”, evento di significativa rilevanza per la formazione civica e professionale degli studenti, che si terrà presso i locali dell’istituto il giorno venerdì 30 gennaio 2026, con inizio alle ore 11.

La circostanza vedrà la partecipazione della dirigente scolastica Luana Occhionero, il vicesindaco del Comune di Termoli Michele Barile e il presidente della Fondazione MillenniuM, Federico Valente, partner del progetto, l’On. Remo Di Giandomenico, in qualità di Commissario Aaast Molise, il Prof. Maurizio Santilli, in qualità di Ambasciatore del Gusto Doc Italy, e Stefano Grimaldi, in qualità di direttore responsabile del giornale “LetteRealmente”.