Longevità come risorsa: il convegno dei Lions a Termoli

TERMOLI. Non più un’emergenza demografica, ma un’opportunità di rinnovamento sociale. È questo il cambio di paradigma al centro del convegno “Longevità. Un ruolo nuovo nella società del domani”, che si terrà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

L’iniziativa, che rappresenta il Tema di Studio Nazionale del Lions Club International, è organizzata dal Distretto 108 A, VII Circoscrizione – Zona B (Molise), con il coinvolgimento attivo dei Lions Club Larino, Termoli Host e Termoli Tifernus e il patrocinio del Comune.

Perché parlare di longevità oggi?

Il dibattito nasce dalla consapevolezza che l’aumento dell’aspettativa di vita richiede una revisione profonda dei nostri modelli sociali. Non si tratta solo di “aggiungere anni alla vita”, ma di dare un ruolo attivo a una fascia di popolazione che detiene memoria, competenze e tempo.

Il convegno analizzerà come la longevità possa diventare un volano di sviluppo, esplorando:

L’invecchiamento attivo: come mantenere i cittadini protagonisti della vita civile e culturale.

come mantenere i cittadini protagonisti della vita civile e culturale. La solidarietà intergenerazionale: il valore del passaggio di testimone tra giovani e anziani.

il valore del passaggio di testimone tra giovani e anziani. Nuovi bisogni e nuove risposte: l’adeguamento dei servizi urbani e sanitari in un’ottica di prevenzione e benessere.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Termoli, Nico Balice, la dottoressa Maria Pia Smargiassi (Officer Distrettuale per il tema della Longevità) introdurrà le finalità del service nazionale.

Seguiranno le relazioni tecniche e sociali affidate a un panel di esperti: il dottor Domenico Fabbiano (presidente della Zona B), il dottor Alberto Montano, la dottoressa Elda Della Fazia e la dottoressa Marianna Licursi. Insieme, i relatori tracceranno una mappa delle possibili azioni concrete per trasformare la longevità in una risorsa per il territorio molisano.

L’evento sarà moderato da Graziella Vizzarri.

Il “We Serve” come collante sociale

L’evento incarna lo spirito dei Lions: “We Serve che unisce e fa comunità”. In un’epoca di frammentazione, i club si propongono di costruire ponti, offrendo alla cittadinanza momenti di riflessione che vadano oltre la semplice analisi statistica, puntando alla qualità della vita e al valore della persona in ogni sua stagione.