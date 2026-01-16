Mafalda, il sindaco Riccioni richiama i cittadini alla raccolta differenziata

MAFALDA. Il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, lancia un appello ai cittadini per sottolineare l’importanza di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, fondamentale per la tutela dell’ambiente, il decoro urbano e il contenimento dei costi del servizio.

«Cari mafaldesi – afferma il sindaco – nello spirito di un impegno condiviso per il bene del nostro paese, desidero richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta e attenta raccolta differenziata, gesto semplice ma fondamentale per la tutela dell’ambiente, il decoro urbano e il contenimento dei costi del servizio. L’amministrazione comunale confida nella collaborazione e nel senso civico di tutti i cittadini».

Riccioni spiega che, in una prima fase, eventuali irregolarità saranno segnalate attraverso avvisi bonari e inviti a correggere i comportamenti non conformi. «Tuttavia, qualora tali richiami non venissero rispettati, saremo costretti, nostro malgrado, ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti, nell’interesse della collettività e nel rispetto di chi quotidianamente si impegna correttamente».

«Sono certo che, con l’impegno di tutti, potremo rendere il nostro paese più pulito, ordinato e accogliente, rafforzando quel senso di comunità che da sempre ci contraddistingue. Con fiducia e gratitudine, rinnovo a ciascuno di voi i miei migliori auguri di buon anno», conclude il sindaco.