Matilde Galletti ospite al Macte per “Storie dell’arte contemporanea”

TERMOLI. Prosegue a Termoli la rassegna “Storie dell’arte contemporanea”, che sabato 17 gennaio, dalle 16 alle 18, ospiterà la curatrice e docente Matilde Galletti. L’iniziativa, giunta al secondo appuntamento, ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai processi creativi e a chi lavora professionalmente nel mondo dell’arte contemporanea, con uno sguardo anche ai territori vicini.

Partendo dal libro “Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972” di Lucy Lippard, Galletti presenterà opere, ricerche e azioni che hanno dato vita all’arte concettuale, accompagnando il racconto con immagini in grado di mostrare la varietà e la curiosità di questa corrente artistica, capace di dialogare con linguaggi e pubblici differenti.

Matilde Galletti è docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e ideatrice del progetto Karussell, che promuove l’arte contemporanea nelle Marche meridionali. Dal 2024 cura anche “Una Boccata d’Arte” per la regione e si occupa dell’archivio dell’artista Mario Airò.

L’incontro rappresenta un’occasione per conoscere da vicino i processi creativi e riflettere sul ruolo della curatela nell’arte contemporanea.