“Na pecora viziosa”, a Campomarino torna il teatro parrocchiale

CAMPOMARINO. Dopo la pausa dello scorso anno, il teatro parrocchiale di Campomarino riapre le sue porte al pubblico. Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, alle ore 21, la Sala Teatro Parrocchiale della Chiesa Santo Spirito ospiterà la commedia in tre atti “’Na pecora viziosa” di Edoardo Scarpetta, portata in scena dal Gruppo Teatrale Parrocchiale “I Fuori di Te…sto”.

L’appuntamento segna il ritorno di una tradizione consolidata dal 2007, che ogni inverno propone spettacoli molto seguiti e trasforma il teatro parrocchiale in un punto di riferimento culturale e di aggregazione per la comunità. La scelta del testo di Scarpetta conferma l’attenzione della compagnia al teatro comico napoletano, apprezzato per ritmo serrato, equivoci e situazioni paradossali, tutti elementi che garantiscono uno spettacolo leggero e coinvolgente.

In scena si alterneranno Felice Sciosciammocca (Gino Fiorentino), Beatrice (Antonietta Del Priore), Lisetta (Grazia Di Tullio), Cicillo (Stefano Marinucci), Biase (Giuseppe Sciannamblo), Giulietta (Alfonsina Vitagliano), Enrico (Giovanni Scalella) e Camillo (Donato De Vito).

L’ingresso è libero. Due serate che celebrano il ritorno del teatro come momento di partecipazione e socialità per Campomarino.