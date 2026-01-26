Nasce la Comunità Energetica Rinnovabile a Termoli

TERMOLI. Il Comune di Termoli intende promuovere un momento di confronto per illustrare la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio cittadino.
In proposito è stato indetto un incontro che si terrà giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 16.
Interverranno il sindaco Nicola Balice e l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele.
L’evento è promosso in collaborazione con Sorgenia, presente con Fabrizio Prestinoni, Head of PA Green Tech Sales, e Valerio Palella, Business Development.
L’incontro sulla Comunità Energetica si terrà nella sala consiliare del Municipio, in Via Sannitica 5, a Termoli.