Nuova stagione di TermoliMusica: viaggio sonoro tra lirismo, innovazione e memoria

TERMOLI. La città si prepara ad accogliere la sessione invernale della XXII edizione di Termoli Musica 2026, la rassegna organizzata dall’associazione servizi culturali Ondeserene, che dal 31 gennaio al 29 marzo trasformerà l’Auditorium Comunale di via Elba in un crocevia di linguaggi musicali, narrazioni e identità artistiche. Un programma costruito con cura, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito dei progetti finanziati dal FNSV – Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, dal Comune di Termoli, dalla Regione Molise e dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, insieme a una rete di partner locali, nazionali e internazionali che confermano la solidità culturale della manifestazione.

L’apertura, sabato 31 gennaio alle 18, è affidata al Duo Con brio, formato da Alessandro Mauriello al violoncello e Angela Ignacchiti al pianoforte: un percorso “dal lirismo al virtuosismo” che inaugura la stagione con un dialogo strumentale di grande eleganza. Il secondo appuntamento, 22 febbraio alle 18, porta sul palco Il Novecento – Dalla tradizione all’innovazione, con il mandolinista Gianluigi Di Lauro e il pianista Luigi Marrone, un duo che attraversa il secolo breve mettendo in tensione radici popolari e modernità.

L’8 marzo, Festa della Donna, la rassegna si apre alla narrazione biografica con la matinée delle 11: Le blanc et le noir – Coco Chanel: la donna che inventò lo stile, affidato al flautista Giuseppe Nese, alla pianista Gabriella Orlando e alla voce recitante di Ivonne Grimaldi, per un ritratto scenico che intreccia musica, moda e emancipazione femminile. Il 15 marzo alle 18 arriva il pianista spagnolo Melani Mestre, protagonista del recital Da Mozart alla musica spagnola, un viaggio che unisce classicismo e colori iberici in un’unica traiettoria interpretativa.

La chiusura, 29 marzo alle 18, è affidata a un progetto di forte intensità emotiva: Tacer cantando – I monologhi amorosi e musicali tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, con il soprano Samantha Sapienza e la pianista Nadia Testa, un omaggio alla fragilità e alla grandezza di due icone del Novecento.

Con questa sessione invernale, Termoli Musica 2026 conferma la propria vocazione: una stagione che non si limita a programmare concerti, ma costruisce un racconto culturale che attraversa epoche, stili e biografie, restituendo alla città un ruolo centrale nella scena musicale regionale e nazionale.