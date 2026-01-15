Nuovo appuntamento con il Corso di Formazione Politica

TERMOLI. Prosegue sabato 17 gennaio alle ore 9.30 il Corso di Formazione Politica con il suo decimo appuntamento culturale e formativo. L’incontro si svolgerà nella sala “Ecclesia Mater” della Curia della Diocesi di Termoli-Larino, in Piazza Sant’Antonio.
Il programma prevede due relazioni di alto profilo. La prima sarà tenuta dall’avvocato Matteo Iacovelli, cassazionista e Direttore dell’Avvocatura Regionale del Molise dal 2022, autore di numerose pubblicazioni in materie giuridiche, che approfondirà il tema “I tempi dei procedimenti amministrativi”.
A seguire, l’avvocato Rolando Santagata, anch’egli cassazionista e specializzato in diritto e procedura penale, offrirà uno sguardo generale sul reato nel codice penale.
L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri volti a combinare formazione politica e approfondimento giuridico, offrendo ai partecipanti strumenti di conoscenza e aggiornamento professionale.