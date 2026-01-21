Ordine dei Commercialisti: Vittorio Del Cioppo riconfermato presidente

CAMPOBASSO. Nei giorni 15 e 16 gennaio 2026 si sono tenute a Campobasso, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine: Consiglio, Revisore Unico e Comitato Pari Opportunità.

La presidenza resta affidata a Vittorio Del Cioppo, che guiderà il Consiglio insieme ai nuovi consiglieri: Mariacarmela Ruscitto, Enrico Di Nucci, Stefania Di Lollo, Costanzo Di Nonno, Silvana Carriero e Lorenzo Cerio.

Il ruolo di Revisore Unico sarà ricoperto da Barbara Rago, mentre per il Comitato Pari Opportunità sono stati eletti Annamaria Testa, Nicolino De Socio, Diana Iannone e Salvatore Paolone.

Le elezioni hanno registrato una partecipazione del 76,75% degli aventi diritto, confermando il coinvolgimento della categoria. Il risultato sottolinea la continuità della governance e la volontà di affrontare con slancio le prossime sfide professionali e istituzionali dell’Ordine di Campobasso.