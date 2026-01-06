Pagine di storia a Palazzo Ducale

LARINO. Nel cuore del Palazzo Ducale, la storia torna a farsi domanda viva.

Giovedì 8 gennaio, alle 17.30, la Sala Freda ospiterà la presentazione di ‘L’assalto alle due Sicilie’, il nuovo saggio di Patrizia Morlacchi: un lavoro che riapre il dossier più scomodo del Risorgimento e rimette al centro il nodo irrisolto del divario tra Nord e Sud.

Il libro, frutto di una ricerca rigorosa e di una lettura controcorrente delle fonti, attraversa il decennio cruciale 1850-1860 con uno sguardo che scardina la narrazione ufficiale. Morlacchi indaga gli equilibri economici, sociali e politici che precedettero l’unificazione, mostrando come molte delle fratture che ancora segnano il Paese affondino le radici proprio in quella stagione convulsa.

L’autrice, lombarda di nascita ma molisana d’adozione da oltre quarant’anni, porta con sé una doppia appartenenza che diventa lente privilegiata: nessun pregiudizio, nessuna retorica, solo la volontà di capire cosa accadde davvero quando le “due Sicilie” furono travolte dall’assalto che avrebbe ridisegnato la geografia del potere italiano. Una prospettiva che unisce rigore storiografico e sensibilità narrativa, maturata in una carriera che spazia dal giallo alla saggistica.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Larino, si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Iolanda Giusti. A dialogare con l’autrice sarà Paola Lonzi, che guiderà il pubblico dentro i temi centrali del volume: la resistenza del Regno borbonico, le ombre dell’unificazione, le ferite ancora aperte nel Mezzogiorno contemporaneo.

Un appuntamento che non si limita alla presentazione di un libro, ma invita la comunità a interrogarsi sulle dinamiche che hanno plasmato l’Italia moderna. Un’occasione per Larino — e per l’intero territorio molisano — di tornare protagonista di un confronto necessario, capace di restituire complessità a una storia troppo spesso raccontata a senso unico.

