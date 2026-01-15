Panchine smart finanziate attraverso i fondi Pinqua

MONTENERO DI BISACCIA. Nuovo tassello di innovazione urbana: la sindaca Simona Contucci ha annunciato l’installazione di quattro panchine smart finanziate attraverso il progetto Pinqua, due collocate nei pressi della Piazza principale e altre due nel piazzale antistante l’area canina. Le strutture, dotate di un piccolo pannello fotovoltaico e di sistema di ricarica wireless, segnano un ulteriore passo nella direzione di un arredo urbano sostenibile e funzionale, capace di integrare tecnologia e quotidianità in uno dei comuni più dinamici del territorio basso-molisano.

