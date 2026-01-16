“Parliamone insieme”: nuovo incontro a Santa Croce su promozione e turismo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Prosegue l’iniziativa “Parliamone Insieme” promossa dall’Amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano. Dopo il successo del primo incontro, giovedì 22 gennaio, alle ore 17, nella sala consiliare del Comune, si terrà un nuovo appuntamento aperto alla cittadinanza.

L’incontro sarà dedicato al Bando della Regione Molise – Assessorato alla Cultura e al Turismo per la partecipazione alla Fiera di Utrecht (Olanda), un’occasione per presentare le seconde case del territorio a potenziali investitori internazionali.

I tecnici e l’Amministrazione illustreranno le modalità di adesione al bando e saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande dei cittadini. Sarà inoltre possibile confrontarsi su altre esigenze e progetti della comunità, dando voce ai cittadini e raccogliendo suggerimenti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a prendere parte a questo momento di informazione e dialogo.