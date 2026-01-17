Pasquale Di Bello racconta Cesare Pavese

TERMOLI. Sabato 24 gennaio alle ore 17, alla Casa del Libro di Termoli, Pasquale Di Bello terrà un incontro dedicato alla vita e all’opera di Cesare Pavese, con un approfondimento su due dei suoi romanzi più celebri: La casa in collina e La luna e i falò.

Durante l’incontro saranno analizzati i temi centrali della produzione del grande scrittore piemontese, tra cui il legame con il Paese, le radici culturali, la Guerra Civile e la Resistenza.

La Casa del Libro si trova in Corso Vittorio Emanuele (terzo Corso) al numero 60/B. L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati.