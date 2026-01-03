Passione senza età: la mostra filatelica del signor Gaetano Cacchione

MORRONE DEL SANNIO. La mostra filatelica organizzata alla casa di riposo di Morrone del Sannio durante le festività natalizie ha riscosso un grande successo, grazie all’eccezionale collezione del signor Gaetano Cacchione, quasi 89 anni, originario di Capracotta e ora residente a Morrone.

Con il tema “La Bibbia”, la mostra ha offerto ai visitatori un viaggio affascinante attraverso pezzi unici e rari, accuratamente raccolti e assemblati con una dedizione quasi monastica.

Questa iniziativa non sarebbe stata possibile senza il prezioso supporto dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefania Pedrazzi, e l’impegno di tutti gli operatori coinvolti.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento culturale di grande rilevanza, che ha arricchito il periodo festivo con un tocco di storia e arte.